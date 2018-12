Domani mattina alle 11 si svolgerà la cerimonia di intitolazione del parco della villa comunale ad Alfredo Ratti, l’imprenditore scomparso per un malore in Sicilia nel 2013. Proprio Ratti in passato era intervenuto per far risistemare il parco. Alle cerimonia saranno presenti i familiari dell’uomo che per Como e il suo territorio fu un autentico mecenate.