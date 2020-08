Cinelandia riaccende gli schermi

Dal 19 agosto riaprono i multisala di Camerlata e Arosio

Riapre il multisala Cinelandia. Dopo il lungo stop per il lockdown, a Camerlata e ad Arosio, il 19 agosto, si riaccenderanno gli schermi. Il canturino Paolo Petazzi, proprietario della catena che tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte ha in totale 69 sale, punta su Como per una apertura che, in futuro, affiancherà alla programmazione cinematografica nuove attività, con sale giochi e spazi adibiti alla ristorazione. Per ora, sarà occupato il 50% dei posti nelle sale e verranno ricavati spazi “Privé” per una o due persone: ogni due posti verranno posizionati dei divisori, in modo da creare delle postazioni separate. È già possibile accedere al servizio prenotazione dal sito www.cinelandia.it.

I posti Privè sulla mappa della sala sono contraddistinti dal colore blu. Di colore verde gli altri. Se si fa parte dello stesso nucleo familiare ci si potrà sedere vicini, altrimenti il sistema automatico calcolerà la distanza di un metro dalle altre persone.

i film in programma

Il 19 agosto, giorno della riapertura, uscirà Onward-Oltre la magia film di animazione della Pixar. Il 26 agosto arriverà Tenet di Christopher Nolan, film di spionaggio la cui trama è avvolta nel mistero. In arrivo anche Black Widow, prequel sulla storia dell’Avenger Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson. A settembre attesi il sentimentale After 2 e il film di fantascienza The New Mutants.