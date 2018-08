Como 1907, il ricorso al Tar del Lazio sarà discusso solo il 13 settembre

Il Como 1907 ha comunicato la data – il 13 settembre – in cui il Tar del Lazio affronterà le questioni del ricorso proposto dal club azzurro dopo il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio in serie C. Ricorso che – come è noto – è stato redatto pur senza conoscere le motivazioni della bocciatura precedente da parte del Collegio di Garanzia del Coni, in quanto le citate motivazioni non sono ancora state comunicate.

Pare dunque assai improbabile che la decisione del Tar giunga in tempo per l’inizio dei campionati di serie C e di serie D, anche se l’annunciata compilazione dei gironi di C prevista per domani quasi certamente slitterà in avanti.

«Il Como 1907 pone in evidenza che l’inspiegabile ed inaccettabile ritardo del deposito delle motivazioni, da parte del Collegio di Garanzia del Coni, ha cagionato un grave danno al club – scrive la società lariana in una nota – ed auspica che quanto prima si provveda ad un adempimento determinante per i provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa».