Como, da mercoledì tornano i girarrosti sotto le mura

Mercoledì prossimo, in Lombardia, partirà una sperimentazione della ripresa dei mercati alimentari all’aperto. È l’esito di una riunione in video-conferenza alla quale ha partecipato anche l’assessore al Commercio del Comune di Como Marco Butti.

«Nel nostro caso si tratta di una situazione particolare – ha spiegato l’assessore – in quanto abbiamo un mercato alimentare che, fatto salvo qualche giorno di chiusura per la discussa ordinanza regionale di qualche settimana fa, ha continuato e continua a funzionare regolarmente in questo periodo di Coronavirus. Quindi continuiamo ad avere in città il mercato di via Mentana aperto e regolamentato con grande sforzo anche dalle associazioni di categoria e dagli esercenti. Inoltre, vi sono le postazioni della frutta e della verdura in via Bernardino Luini che operano con il rispetto delle distanze di sicurezza e con tutti gli accorgimenti necessari in questo momento».

Per i comaschi, l’unico cambiamento immediato potrebbe essere un ritorno dei girarrosti e dei venditori di cibi pronti, di fatto le uniche bancarelle alimentari del mercato all’aperto.

Il Comune di Como però sta già lavorando per pensare al ritorno degli ambulanti del mercato mercerie. «Martedì prossimo in accordo con Confesercenti e Confcommercio Como – dice sempre Marco Butti – abbiamo convocato un incontro via Web per iniziare a ragionare sul ritorno in sicurezza degli ambulanti, quando sarà ovviamente possibile. L’incontro è fondamentale per fare il punto della situazione».