Como, difesa completata: ingaggiato il 27enne Luca Crescenzi

Ultimo tassello per la difesa del Como (che peraltro nell’attuale campionato non ha ancora subito reti). La società lariana ha ingaggiato il difensore Luca Crescenzi con contratto biennale. Classe 1992, dopo esser cresciuto nelle giovanili della Lazio ha accumulato molte presenze in serie C tra Pisa, Reggina, Vicenza, Pro Vercelli, Arezzo, Viareggio e Nocerina e in B con Siena e Pisa.

«È un piacere essere qui – dice Crescenzi – Como è una bella piazza con grande storia e tradizione. Vestire la maglia azzurra mi dà sensazioni molto positive». Il nuovo acquisto dei lariani aggiunge: «La C è un campionato molto equilibrato e dove può davvero succedere di tutto, ogni squadra può giocarsi le proprie possibilità e quindi starà a noi lavorare duro per ottenere il miglior risultato possibile».