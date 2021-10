Como, terza maglia ispirata alla facciata del Duomo

Una maglia ispirata a Como e ad uno dei suoi gioielli. Alla vigilia della trasferta di Brescia il Como 1907 ha presentato la terza divisa, disegnata con mattoncini con varie sfumature di grigio. Come ha spiegato la società, l’idea è di ricordare il Duomo «e riprende il motivo della facciata in marmo di Musso».

Il Como, del resto, in questi anni aveva proposto una serie di riferimenti al territorio e ai suoi eventi. Lo scorso anno, ad esempio, sulla maglia erano state stilizzate le onde del Lago.

In alcuni bozzetti del passato – quando c’era stata una votazione dei tifosi – era stata mostrato un disegno che voleva ricordare le corazze dei soldati medioevali, un ricordo del periodo in cui Como e il suo territorio furono al centro di epiche battaglie.

Non soltanto, sempre nello stesso sondaggio, c’era anche un divisa di colore rosa, ispirata alla tradizione ciclistica del Lario, con gli arrivi del Giro d’Italia e del Giro di Lombardia, che un tempo erano nel velodromo all’interno dello stadio Sinigaglia, pista che è stata nel frattempo abbattuta.

Una scelta, quella della casacca grigia, che ha diviso i tifosi: c’è chi la apprezza e chi invece la ritiene un po’ troppo simile a quella della rivale Alessandria.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione verso la sfida di domenica prossima (ore 14) allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Tutti i giocatori a disposizione di mister Giacomo Gattuso, a parte Massimiliano Gatto. Di fronte ci sarà la formazione allenata da Filippo Inzaghi, che attualmente è al secondo posto in classifica, alle spalle del Pisa, compagine che finora ha vinto cinque incontri, pareggiandone uno. Per le “rondinelle”, invece, il bilancio è di quattro successi e due pari. Un cammino di assoluto rilievo, anche se per ora non ha garantito la vetta della B.