“Comoclassica” approda al Sociale

Il festival Comoclassica diretto dal violinista Davide Alogna torna domenica 28 aprile alle 17.30 al Teatro Sociale di Como, nella splendida Sala Bianca, per un recital di flauto e pianoforte con due grandi maestri, Giuseppe Nova e Bertrand Giraud. Giuseppe Nova è considerato uno dei più importanti flautisti italiani nel mondo, ed in questa occasione dialoga con Bertrand Giraud, raffinato camerista francese. Un concerto imperdibile con un programma ricco di capolavori musicali a partire dalla Sonata di Donizetti, passando dalla Romanza di Saint Saens op. 37, la Fantasia Corale di Doppler e dalla Fantasia sul “Rigoletto” di Popp per arrivare alla celebre Sonata di Franck in La Maggiore.