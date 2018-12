Concerto nel ricordo di Marco Rossi

Omaggio in musica nella Cattedrale di Como il 13 dicembre alle ore 20 al maestro Marco Rossi, morto improvvisamente giovedì 29 novembre a 58 anni per un arresto cardiaco. Il docente al Conservatorio Verdi di Como è morto mentre stava effettuando le prove di un recital lirico benefico previsto al Teatro Excelsior di Erba. Il Conservatorio dove Rossi insegnava Lettura della partitura per Didattica della musica gli ha voluto dedicare il suo concerto di fine anno in Cattedrale, con musiche scelte dal figlio, allievo dello stesso istituto comasco di via Cadorna. Oggi il defunto musicista è tornato nel suo Friuli: la salma è stata infatti tumulata nel cimitero di Farra d’Isonzo (Gorizia).