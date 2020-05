Coronavirus, 25 nuovi contagi in provincia di Como

Il bollettino del contagio in Lombardia mostra parametri tutti positivi, con un calo sia del rapporto tra tamponi fatti e pazienti positivi al virus sia dei ricoverati. E’ però in controtendenza il dato di Como: con 25 nuovi positivi, il territorio lariano è secondo solo alla provincia di Milano per i pazienti Covid accertati. Ma ecco il riepilogo generale:

In provincia di Como, come detto, sono 25 i nuovi casi per un totale che è arrivato a 3.785. Non si tratta di numeri allarmanti, ma il dato è indubbiamente più elevato rispetto ai giorni scorsi e spicca soprattutto se confrontato a quello delle altre città. Ecco dunque il dato regionale suddiviso per province: