Coronavirus, altri 18 casi nel Comasco

Diciotto nuovi contagi e due morti. Il bilancio della pandemia a Como, nelle ultime 24 ore, è sempre in chiaroscuro.

I dati non sono drammatici ma non c’è ancora la tendenza netta verso lo zero nelle caselle che più contano: quella dei nuovi positivi e quella dei decessi. Le vittime del Covid-19 sul Lario sono state sino a ieri 581, delle quali 252 donne e 329 uomini. I contagi accertati dall’inizio dell’emergenza sono stati invece 3.678. Ecco i dati in Lombardia, suddivisi per provincia:

Nel quotidiano bollettino, diffuso come sempre da Palazzo Lombardia nel pomeriggio, la Regione ha insistito sul fatto che i nuovi positivi siano stati soltanto 2 ogni 100 tamponi, il dato più basso dal 1° aprile scorso. Ecco il riepilogo generale: