Coronavirus, in Lombardia salgono i contagi, scendono ricoveri e decessi. Nel Comasco 26 nuovi casi di positività

Coronavirus, tornano a salire i contagi in Lombardia.

Ieri pochi tamponi (come sempre dopo un giorno di festa), oggi 8.676 tamponi (comunque molte migliaia in meno rispetto agli ultimi giorni) e 187 nuovi positivi. Un rapporto tra positivi e test effettuati pari al 2,2%, contro l’1,4% di lunedì.

Scende (-606) il numero dei pazienti attualmente contagiati: sono 20.255, mentre il totale complessivo riscontrato in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi è 89.205. In calo anche i ricoveri. I decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 12 su scala regionale.

A livello provinciale, Como registra 26 nuovi casi di contagio: è il terzo valore regionale più alto, dopo Brescia (36) e Milano (45, di cui 12 in città). Stabile, invece, sul Lario il numero dei decessi, fermo da lunedì scorso a un totale di 606.

Canton Ticino

Nel vicino Cantone nelle ultime ventiquattro ore, non sono stati registrati né nuovi casi né decessi legati al Covid-19. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 26 persone: 25 in reparto e una in terapia intensiva.