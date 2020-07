Covid nel Comasco: sono quattro i nuovi positivi

Lieve aumento dei ricoverati in Lombardia, con 8 degenti in più rispetto a domenica nei reparti non intensivi, per un totale di 168 malati Covid, mentre cala di un’unità il numero dei pazienti più gravi, con un totale di 30 degenti nelle terapie intensive della regione. Sono i numeri di oggi del consueto controllo sull’andamento della pandemia da Covid-19 nella nostra regione. Nel Comasco sono 4 i nuovi contagi accertati, mentre le province senza nuovi test positivi sono due, Lodi e Sondrio. A Como il totale dei positivi a Covid è salito a 4.134, e di questi 516 nella città, 390 a Cantù e 275 a Erba.