Davide Ballerini in corsa per una chiamata azzurra

Davide Ballerini ai Mondiali di ciclismo? L’annuncio da parte dello staff tecnico azzurro è atteso lunedì in una conferenza a Milano e nulla è ufficiale. Ma ieri il direttore sportivo del canturino, Tom Steels, in un comunicato diffuso dalla Deceuninck-Quick-Step ha annunciato la chiamata iridata per il corridore 26enne comasco.

Ballerini, peraltro, nelle ultime uscite, al Tour of Britain e alla Bretagne Classic, ha mostrato di essere in ottime condizioni di forma e fa parte della lista allargata federale, da cui saranno scelti i corridori che parteciperanno alla gara iridata, che si disputa nelle Fiandre, in Belgio, domenica 26 settembre. Strade che Ballerini ama, come ha dimostrato proprio in questo 2021, vincendo una “classica” nordeuropea come l’Omloop Het Nieuwsblad (nella foto).

Mentre Ballerini è in attesa di notizie, l’altro “Pro” comasco, Davide Orrico, con la sua squadra, il Team Zabù, oggi partecipa in Romagna al Memorial Marco Pantani, mentre domani sarà in Abruzzo al Trofeo Matteotti. Orrico è atteso anche al Giro di Lombardia, il 9 ottobre sulle strade di casa con partenza da Como e arrivo a Bergamo.

Questo fine settimana tornano in gara le due cicliste Elite comasche, entrambi reduci da un periodo di stop per una serie di problemi fisici.

Doppio impegno per Alice Gasparini, portacolori del Team Isolmant-Premac-Vittoria, che sarà impegnata alla “Due giorni in rosa” in Piemonte. Oggi si gareggia ad Alba, domani a Racconigi.

Corsa organizzata dalla squadra della Juniores Valentina Basilico, protagonista di un esaltante 2021 in pista (nel suo bilancio spiccano un argento e tre bronzi mondiali). La cabiatese sarà al via, smaniosa di mettersi in luce nel confronto con le più esperte colleghe.

In Francia, dopo un lungo stop, si rivedrà Greta Marturano (Top Girls-Fassa Bortolo): domani prende parte al Grand Prix International d’Isberg.