Dibattito politico venerdì a “Nessun Dorma” su Etv

Torna su Espansione Tv il talk show Nessun Dorma condotto da Andrea Bambace. Venerdì sera in studio alle 21.20 il dibattito è sulla politica e in particolare sui risultati delle amministrative alla luce dei prossimi ballottaggi. Appuntamento in diretta sul canale 19 del digitale terrestre, ospiti in studio Paola Frassinetti, deputata di Fratelli d’Itala, e Giovanni Currò deputato del Movimento 5 Stelle. Il pubblico può intervenire al dibattito chiamando lo 031.33.00.655 o scrivendo messaggi su WhatsApp al 335.70.84.396.