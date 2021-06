Domani attualità e politica a “Nessun dorma”

Attualità politica sul tappeto nel dibattito in diretta in onda venerdì sera alle 21.20 su Espansione Tv nel consueto talk show “Nessun Dorma” condotto dal giornalista Andrea Bambace. Tra gli ospiti in studio Danilo Oscar Lancini europarlamentare della Lega, Michele Usuelli consigliere regionale di +Europa. Via Skype si collegherà Carlo Benzoni, medico e Consultant Surgeon in Gran Bretagna a capo di numerose commissioni d’inchiesta su gravi incidenti ospedalieri.