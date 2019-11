Domenica alle 17.30 Como-Pro Patria: le limitazioni viabilistiche in zona stadio e alla stazione

Oggi alle 17.30 lo stadio Sinigaglia ospita la sfida tra Como e Pro Patria. Legati alla disputa del match non mancano una serie di provvedimenti viabilistici, a partire dal blocco della circolazione attorno all’impianto, che scatta questa mattina alle 10.30 per consentire la posa delle recinzioni mobili.

Le strade sono viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Masia (da piazzale Somaini a via Rosselli), viale Sinigaglia, via Martinelli, via Scarabota e via Campo Garibaldi.

Dalle 10.30 alle 24, oltre che vicino al Sinigaglia, scatta il divieto di sosta in piazzale San Gottardo (davanti alla stazione di Como San Giovanni), via Venini, via Recchi (tra via Sant’Elia e viale Rosselli)