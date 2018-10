Dopo le giornate di caldo, in arrivo un weekend all’insegna del maltempo con piogge copiose

Maltempo sul Lario nel fine settimana. Dopo giornate all’insegna del caldo oggi è atteso un peggioramento – secondo gli esperti di 3Bmeteo.com – con un aumento della nuvolosità verso sera nel Nord Lombardia. Sabato sono annunciate piogge diffuse e particolarmente intense; domenica sono attesi rovesci e temporali anche intensi su tutto il CentroNord. Le aree più a rischio per forti precipitazioni saranno da sabato sera e nel corso di domenica Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Sulle Alpi non sono escluse precipitazioni nevose. Una perturbazione – sempre secondo 3Bmeteo -potrebbe fare da apripista a un periodo spiccatamente instabile e a tratti perturbato soprattutto al Centronord, che potrebbe perdurare anche per il ponte di Ognissanti.