Droga tra minorenni: un denunciato e otto segnalazioni al Prefetto

Blitz dei carabinieri della stazione di Appiano Gentile nel mondo dello spaccio tra minorenni. Il bilancio dei controlli, avvenuti nella serata tra giovedì e venerdì, è stato di un denunciato e di altri otto ragazzini segnalati al prefetto come assuntori dopo essere stati sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. L’operazione dei militari dell’Arma è avvenuta in via don Gerla, proprio nel centro di Appiano Gentile. Un minorenne è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana e i carabinieri hanno esteso il controllo nell’abitazione del giovane. Qui, sono stati trovati ulteriori 124 grammi della stessa sostanza stupefacente. Nel corso dell’intervento, 8 minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono stati sorpresi mentre consumavano della marijuana, motivo che ha portato alla segnalazione degli stessi alla Prefettura di Como. E sempre nei controlli dei carabinieri della compagnia d Cantù nella notte tra giovedì e venerdì, c’è da segnalare anche la denuncia di una 49enne di Como trovata dai militari della stazione di Lomazzo con 0,20 grammi di eroina.