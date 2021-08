Esordio con Cantù-Capo d’Orlando, la gara di Sodini

La partita del cuore, o comunque qualcosa del genere. La sceneggiatura del film della nuova serie A2 della Pallacanestro Cantù inizia con una gara che per coach Marco Sodini sarà decisamente sentita, la sfida contro i siciliani di Capo d’Orlando, la formazione che il tecnico dei brianzoli ha guidato tra 2018 e 2021.

La Lega Pallacanestro ieri ha presentato la prima giornata della nuova serie A2 (fissata per il 3 ottobre). Il resto del calendario sarà reso noto oggi. A Desio, dunque, la S.Bernardo-Cinelandia Park incontrerà la compagine che ora è guidata da Marco Cardani, classe 1989, giovane emergente a cui i dirigenti siciliani hanno dato fiducia.

«Ogni tanto il destino disegna degli arabeschi, come quello di incontrare alla prima giornata una squadra che si è allenata nei tre anni precedenti – dice Marco Sodini, tecnico canturino – A Capo d’Orlando ho ricordi meravigliosi; in Sicilia è nata mia figlia. Non posso far finta di nulla e dire che questa sia una partita come tutte le altre».

«È altrettanto vero che sarà particolare vedere dall’altra parte della barricata persone che hanno lavorato con me come Antonio Fazio, Antonio Sapone, David Sussi, mio vice per tre anni e Ciccio Venza. Ma dopo due secondi l’attenzione sarà esclusivamente rivolta ad un campionato che dovremo iniziare nel miglior modo possibile».

Marco Sodini si sofferma sulla missione della sua compagine nella prossima stagione: «Il nostro obiettivo è essere sempre competitivi; più che la prima giornata conterà l’ultima. All’esordio ci sarà un pizzico di emozione, ma poi dovremo pensare a dare il meglio con la nostra formazione perché i canturini devono ricevere da noi segnali ben precisi».

La prima giornata della stagione 2021-2022 è caratterizzata da un unico derby, quello fra Mantova e Treviglio. Le altre partite saranno Casale Monferrato-Pistoia, Urania Milano- Piacentina, Orzinuovi- Torino, Ucc Piacenza-Udine e Trapani-Biella. Oggi, come detto, si conoscerà il resto del cammino.

Il via alla stagione regolare sarà il 3 ottobre, con conclusione il 10 aprile del 2022: non sono previsti turni infrasettimanali. Due le soste: il 26 dicembre per le festività natalizie ed il 13 marzo per la Coppa Italia di Lega. Poi si procederà con la cosiddetta “fase a orologio” (dal 17 aprile al 1° maggio) per arrivare ai playoff che sanciranno le due formazioni promosse in serie A.

Il cammino della S.Bernardo-Cinelandia Park di coach Marco Sodini inizierà lunedì 16 agosto; al palazzetto “Toto Caimi” di Vighizzolo scatteranno le sedute di allenamento agli ordini dell’allenatore toscano, coadiuvato dal suo staff tecnico e dal preparatore fisico Oscar Pedretti. Per la prima uscita, domenica 29 agosto, appuntamento sempre a Vighizzolo contro l’Aurora Desio, team di serie B.