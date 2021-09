Festival del disegno, gemellaggio tra Fabriano e il Lario

Casa Brenna Tosatto in via del Riccio 3 Tremezzina ospita un gemellaggio con Fabriano nelle Marche e in particolare con il Festival del Disegno All Around di Fabriano, manifestazione a livello nazionale dal 13 settembre al 10 ottobre. Protagoniste nella storica dimora lariana trasformata in museo e factory d’arte e laboratorio culturale sono due artiste. Silvana Rava, pittrice botanica lariana di fama internazionale (è attualmente in mostra al Museo di Pordenone), tiene nell’ambito del festival il laboratorio “Dipingi la natura” il 2 e 3 ottobre prossimi. Si occuperà in particolare di insegnare a dipingere l’autunno all’acquerello, ad esempio i funghi tipici della stagione. Mentre un’altra artista Fiorenza Calvi sempre il 2 e il 3 ottobre guida 4 laboratori per bambini dai sei anni in su, concepiti cn tecniche miste per dare libero sfogo all’immaginazione e alla fantasia dei piccoli artisti. Altri corsi sono in arrivo, annuncia Silvana Rava, a Villa Bernasconi di Cernobbio. Info sui costi e prenotazioni su www.casabrennatosatto.com

Tel. +39 0344.55463 Cell. 3358417374.