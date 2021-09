“Fidapa”, nasce la sezione comasca con 21 donne

Nasce la sezione di Como di Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. Lo scorso martedì, a Villa Gallia a Como, si è costituita ufficialmente la 31esima sezione del distretto Nord Ovest che comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Fidapa è un’associazione che in Italia raduna circa 11mila socie e aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti.

Alla cerimonia erano presenti Maria Concetta Oliveri presidente nazionale, Rachele Capristo vicepresidente del distretto Nord Ovest e Tiziana Achilli presidente della sezione monzese “Modoetia Corona Ferrea” madrina della neonata sezione di Como.