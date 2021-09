Fondazione Minoprio ospita una conferenza mondiale su montagne e clima

È stato presentato ieri a Palazzo Lombardia “Mountain Genius”, progetto che come prima iniziativa lancia un evento internazionale dedicato alle montagne, ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile. La conferenza si svolgerà il 24 e il 25 settembre a Vertemate, nella sede di Fondazione Minoprio e di EvK2Minoprio, organizzatori dell’evento.

In programma 9 sessioni scientifiche in 2 giorni fitti di lavoro, dedicate ai diversi temi connessi con la montagna e gli argomenti della conferenza: dai cambiamenti climatici alle risorse idriche, dagli ecosistemi agli impatti ambientali e socioeconomici, dalle tecnologie dirompenti ai trasporti e all’economia circolare, dalle strategie europee per la gestione dei territori alpini al benessere e alla vita delle comunità montane. Una sessione speciale, la nona è dedicata al punto di vista che le nuove generazioni hanno su tutti questi argomenti e coinvolge studenti provenienti dalla scuola di Minoprio, dall’Università degli Studi di Milano, dalla Unimont e dal Politecnico di Milano. È possibile accedere al programma completo e seguire l’evento in diretta streaming registrandosi sul sito www.mountaingenius.org