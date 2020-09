Gasparini e Marturano nelle Marche: test verso il Giro Rosa-Iccrea 2020

Impegno al Giro delle Marche per le due cicliste comasche Elite. La gara si svolge da domani a domenica e saranno al via sia Alice Gasparini (team Eurotarget-Bianchi-Vittoria) sia Greta Marturano (Top Girls-Fassa Bortolo).

Impegno che precede la loro partecipazione al Giro Rosa Iccrea 2020. La corsa a tappe riservata alle donne quest’anno è stata disegnata tra Centro e Sud Italia. La partenza sarà da Grosseto, in Toscana, venerdì 11 settembre, con arrivo, dopo nove tappe, a Motta Montercorvino, in Puglia, sabato 19.

Le due lariane sono reduci dalla partecipazione ai Campionati italiani di ciclismo nella prova a cronometro. Nella prova vinta da Elisa Longo Borghini, Marturano ha chiuso al 18° posto (a 4’12” dalla prima), Gasparini al 29° (a 5’59”).

Marturano all’inizio di questo 2020, prima del lockdown, si era tolta la soddisfazione di vincere la classifica dei giovani alla Setmana Ciclista Valenciana, corsa a tappe spagnola. La comasca ha chiuso al diciottesimo posto assoluto nella classifica generale e prima, appunto, fra le giovani, con 3’24” di vantaggio sull’inglese Sophie Wright.

Una curiosità su Alice Gasparini: la giovane di Bizzarone è reduce da una giornata promozionale con i giovani ciclisti della società Biringhello. Con lei c’era anche la conduttrice e attrice Justine Mattera: le due non hanno perso l’occasione per un immancabile “selfie” (nella foto sopra).

Greta Marturano con la maglia bianca della Setmana Valenciana