Giro di Lombardia: «La mattina di sabato 9 ottobre meglio evitare Como»

«Nei limiti del possibile se non avete urgenze sabato mattina evitate di venire nella convalle. Oppure utilizzate mezzi pubblici». Luciano Campagnoli, il vicecomandante della Polizia locale di Como, non ha utilizzato troppi giri di parole ieri mattina, in occasione della presentazione in città del Giro di Lombardia 2021 di ciclismo.

La “classica-monumento” di fine stagione, con organizzazione di Rcs Sport, è in programma sabato 9 ottobre, con partenza da piazza Cavour alle 10.20, attraversamento del centro storico da via Vittorio Emanuele e Porta Torre e uscita dalla città dalle vie Milano, Paoli, Napoleona e Clemente XIII. Una sfilata dei corridori, con il chilometro zero effettivo posto nel territorio di Senna.

La presentazione ufficiale della gara è stata negli scorsi giorni a Bergamo, la sede dell’arrivo (dopo quattro edizioni con epilogo sul Lario). Ieri è stata una occasione più “operativa” per spiegare la logistica nella nostra città e le limitazioni legate all’evento ciclistico mondiale.

Hanno parlato il responsabile del comitato organizzativo locale Paolo Frigerio, il già citato vicecomandante Campagnoli, il questore Giuseppe De Angelis, l’assessore Marco Galli e il sottosegretario regionale Fabrizio Turba.

Nella sostanza la corsa inciderà su Como venerdì e sabato prossimi. Al venerdì la base sarà Palazzo Terragni, sede della Guardia di finanza, che ospiterà operazioni di punzonatura, riunione dei direttori sportivi e i vari momenti che precedono la gara. In contemporanea la zona dello stadio Sinigaglia ospiterà i mezzi delle squadre, con la conseguenza che nella zona sarà istituito il divieto di sosta, che proseguirà anche fino a sabato mattina.

Alle 10.20, come detto, la partenza da piazza Cavour con il percorso già citato con le carreggiate che saranno chiuse completamente un’ora prima (minuto più, minuto meno) per consentirne lo svuotamento dal traffico in ogni senso di marcia. Lo stesso, peraltro, vale per tutto il percorso in provincia di Como, con le strade che saranno oggetto dello stesso provvedimento.

Dopo il via effettivo cosiddetto “chilometro 0” alle ore 10.34, i passaggi successivi saranno da Cantù (verso le 10.40), Alzate Brianza (10.50), Erba-Buccinigo (10.57), Castelmarte (11.02), Canzo (11.10) e Asso (11.13) con la successiva salita verso il Colle del Ghisallo, con il tradizionale suono delle campane del Santuario che accoglierà i corridori (tra le 11.23 e le 11.30, a seconda della media tenuta dai partecipanti).

Poi la discesa verso Civenna, Regatola di Bellagio e il passaggio in provincia di Lecco e la conclusione a Bergamo dopo 239 chilometri.

