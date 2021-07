Giro d’Italia Donne, nel Bresciano vince Marianne Vos

Ultima tappa in Lombardia, oggi nel Bresciano, per il Giro d’Italia Donne. Sui 110 chilometri da Soprazocco di Gavardo a Puegnago del Garda, la vittoria è andata alla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che l’ha spuntata nel duello finale con la campionessa tricolore Elisa Longo Borghini, prima italiana sul podio del Giro 2021.

Sul terzo gradino del podio la maglia rosa Anna van der Breggen, che conferma così la sua leadership nella classifica generale (nella foto sopra, il podio)

Per quanto riguarda le due comasche in lizza nella gara a tappe femminile, oggi è arrivato il 26° posto di Greta Marturano, a 24’’ dalle prime e l’83° di Alice Gasparini, a 7’08’’.

Domani appuntamento con l’ottava tappa, sul percorso da San Vendemiano (Treviso) a Mortegliano (Udine), di 129,4 chilometri. Si tratta dell’unica frazione che attraversa due regioni. La conclusione della corsa è prevista per domenica con il percorso in provincia di Gorizia fra Cormons e Capriva del Friuli.

Alice Gasparini