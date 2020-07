Gradimento dei sindaci, Landriscina 57esimo. Lieve risalita, ma è solo nono in Lombardia

Governance Pool 2020, tra i sindaci Mario Landriscina spunta un leggero miglioramento mentre tra i governatori Attilio Fontana cade in 13esima posizione, sui 18 presidenti a elezione diretta, con un -4,4%. Si tratta della consueta e approfondita analisi sul gradimento degli amministratori italiani, realizzata dal Sole 24 Ore, che effettua un parallelo tra il consenso ottenuto nel giorno dell’elezione e la situazione attuale. L’edizione 2020 risente ovviamente dell’emergenza sanitaria e premia o boccia gli amministratori anche in base alla loro capacità di gestire la delicata situazione scoppiata nei mesi scorsi e nella fase di ripartenza. Ecco allora che se Mario Landriscina nella graduatoria tutta regionale è sopravanzato da altri otto comuni lombardi, a livello italiano ottiene un 57esimo posto su 105. Il rialzo fatto segnare nel confronto tra il giorno dell’elezione e la rilevazione statistica del Sole 24 Ore è di un +0,6%. Prima di lui, sul terzo gradino del podio nazionale il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, al primo posto Antonio Decaro (Bari) e secondo Cateno De Luca (Messina).

Ma guardando alla Lombardia ecco i comuni che in classifica generale sono davanti a Como: si tratta appunto di Bergamo medaglia di bronzo, Mantova (13sima), Sondrio (17esima), Lodi (24esima), Brescia (32esima), Cremona (34esima), Monza (37esima), Milano (52esima). Per quanto riguarda i presidenti delle regioni, Attilio Fontana occupa come detto il 13esimo posto.