Grande panchina in Valle Intelvi, ieri l’inaugurazione

Ha il colore fucsia e verde petrolio: ieri a Centro Valle Intelvi, nella località “Bolla”, dopo quella di Civenna, è stata inaugurata una nuova “big bench”, una grande panchina. La cerimonia con gli amministratori, gli sponsor – non sono stati stanziati fondi pubblici – e gli appassionati di questo tipo di attrazione. Sono state decine le persone che hanno partecipato all’evento e che si sono messe in coda per farsi una foto sulla nuova struttura, che ha avuto tanti apprezzamenti.

Alla cerimonia è stata sottolineata l’importanza, sotto il profilo turistico, della “big bench”. Sono infatti numerosi in Italia i “panchinisti itineranti”; sui social hanno annunciato di voler raggiungere presto la Valle Intelvi pure appassionati di altre regioni, anche non vicine, come Lazio, Friuli e Toscana. Alla cerimonia erano presenti persone arrivate apposta da Milano e oggi, ad esempio, si è fatto immortalare sulla panchina stessa anche un gruppo di boy-scout di Parma.

A fare gli onori di casa, con i ringraziamenti a tutte le persone, esercizi e aziende che hanno dati una mano, il sindaco di Centro Valle Intelvi Mario Pozzi e l’assessore al turismo Erica Nicolò (nella foto sopra).