I numero del contagio nel Comasco: oggi sono 20 i positivi

Rimane stabile intorno alle ventina di casi al giorno (ma in crescita rispetto alla settimana precedente) il contagio da Covid-19 in provincia di Como. Oggi i nuovi positivi sono stati 20 (18 il giorno precedente, 25 nei due ancora prima) all’interno di una settimana che viaggia su numeri che riportano nel tempo a un mese e mezzo fa, tra il 31 maggio e il 6 giugno. Era da allora che in provincia di Como non si superavano – come è già accaduto ora – i 100 casi settimanali. Anche oggi insomma è arrivata la conferma del trend di crescita, anche se bisogna ricordare come i carichi ospedalieri per il momento rimangano sotto controllo. Dopo l’incremento di giovedì e venerdì a livello regionale, infatti, oggi i ricoverati nei nosocomi della Lombardia sono scesi di sette unità (136 in totale) mentre le terapie intensive sono aumentate di un solo letto (31). Stabile in regione l’indice di positività fisso da 48 ore all’1,14%, ovvero 438 positivi su 38.089 tamponi.