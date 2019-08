Il commosso saluto a Tieghi, l’imprenditore della “fabbrica sul lago”

Familiari, amici, ex dipendenti, autorità, gente comune. In tantissimi hanno voluto dare mercoledì scorso nel pomeriggio nella scuola Enfapi di Tremezzina, l’ultimo a saluto a Franco Tieghi. L’imprenditore e filantropo scomparso lunedì all’ospedale Valduce di Como. Tieghi aveva 89 anni.

Era stato amministratore delegato e socio della “Mario Tieghi” fondata dal padre, oggi Abb, che tra Lenno e Ossuccio ha impiegato fino a 600 persone. Tieghi fu il primo presidente della Fondazione Comasca e fondò proprio l’Enfapi di Tremezzina.

«Con Franco Tieghi se ne va l’imprenditore della “fabbrica sul lago” – ha ricordato il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, che ha preso la parola con i familiari dello scomparso e alcuni amici durante la commemorazione laica di ieri – L’imprenditore che anche nei momenti più difficili e duri, e ve ne sono stati, si è sempre misurato anche con le finalità e lo scopo sociale dell’impresa, la sua responsabilità verso il territorio e la comunità. L’imprenditore che ha scommesso tra i primi sull’importanza della formazione, della ricerca, della qualità, e che ha traghettato la “fabbrica sul lago” verso il futuro, creando anche i presupposti per quella che oggi è una presenza fondamentale nella nostra economia, in grado di reggere alle sfide della competitività».

«Ma di Franco Tieghi non ricordiamo solo la straordinaria storia imprenditoriale – ha aggiunto Guerra – Ricordiamo la tensione, la passione e l’impegno per il sociale, con la Fondazione Comasca, l’amore per questa nostra terra, per la sua bellezza, trasfusi nel lavoro per Villa Carlotta».

A livello più personale, Guerra ha poi citato le lunghe chiacchierate con Franco Tieghi, parlando di economia e di politica, di Villa Carlotta e della fusione di Tremezzina, da sempre sostenuta dall’imprenditore.