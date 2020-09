“Il divorzio” in scena a Bulgarograsso

Il 5 settembre in scena la pièce con Laura Negretti ispirata alla commedia “Divorzio all’italiana“

Sabato 5 settembre, alle 21, a Bulgarograsso, in piazza Falcone (ingresso libero), la compagnia Teatro in Mostra di Laura Negretti porterà in scena “Il divorzio”, commedia spassosa che vuole essere un omaggio teatrale al cinema italiano e alla commedia tra le commedie, ovvero “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi. Un capolavoro di comicità conosciuto in tutto il mondo e grazie al quale l’Italia vinse il Festival di Cannes nel 1962 grazie anche alla memorabile interpretazione di Mastroianni. La pièce scritta da Magdalena Barile, per la regia di Luca Ligato vedrà in scena Antonio Grazioli, Laura Negretti, Gustavo La Volpe, Sacha Oliviero e Giusy Colaci.

Il plot è un ironico e divertentissimo ritratto della mentalità e delle pulsioni di una certa Sicilia di provincia dell’inizio degli anni ’60 che prende di mira, con graffiate ironia e con un sarcasmo a volte feroce, due situazioni di arretratezza legislativa di un’Italia in pieno boom economico: la mancanza di una legge sul divorzio, che arriverà solo nel 1970, e soprattutto l’anacronistico articolo 587 del codice penale che regolava il delitto d’onore, che verrà abolito soltanto venti anni dopo. Un esilarante spaccato di vita italiana in formato anni ’60 visto attraverso una stortura del Codice penale quale fu il cosiddetto delitto d’onore.