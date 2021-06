Il ritorno del Gran Premio Città di Lugano. Ulissi e Ganna attesi protagonisti in Ticino

Il Gran Premio Città di Lugano riparte da Diego Ulissi. Il 31enne corridore dell’Uae Team Emirates, vincitore dell’edizione 2019 – l’ultima disputata – sarà al via della corsa 2021 riservata ai Professionisti.

L’appuntamento con l’evento ciclistico ticinese, alla sua 74ª edizione, è stato presentato ieri a Lugano al Casinò. “Axion Swiss Bank Gran Premio Città di Lugano”, questo il nome ufficiale della kermesse, è in programma domenica 27 giugno con partenza e arrivo sul lungolago.

Nel 2020, come per tante altre manifestazioni, c’è stato uno stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria; ora c’è una gran voglia di ripartire.

La sfida sarà sulla distanza di 184 chilometri, con un percorso di 23 km da ripetere per 8 volte, con gran premio della montagna a Collina d’Oro e traguardo volante a Muzzano, che determinerà una classifica a punti.

Tra i vincitori più noti della corsa rossocrociata in anni recenti il comasco Luca Paolini (2001), Paolo Bettini (2006), Ivan Basso (2011) e Sonny Colbrelli (2016). Nel 2017 si piazzò al terzo posto il lariano Davide Orrico, che sarà in lizza anche il prossimo 27 giugno con la maglia Team Zabù. Attualmente Orrico è impegnato all’Adriatica Ionica Race e domenica sarà al via del Campionato italiano assoluto in Romagna. Alla prova tricolore di Imola ci sarà anche il canturino Davide Ballerini, mentre sarà assente, per problemi fisici, l’altro “Pro” di casa nostra, Alessandro Fancellu.

Tornando al Gran Premio Città di Lugano, la lista dei corridori iscritti non ha riservato sorprese, con la conferma di tutti i big anticipati nelle scorse settimane. Confermata in particolare la partenza di cinque formazioni World Teams (le squadre di vertice mondiale): Uae, Ineos Grenadiers, Qhubeka Assos, Bike Exchange e Israel Start-up Nation. A queste compagini si aggiungeranno sette “ProTeam” e sei “Continental”.

Tra i corridori di maggiore richiamo, nel Team Uae diretto dal ticinese Mauro Gianetti si trova Diego Ulissi, che difende il titolo conquistato nel 2019, accompagnato da Alberto Rui Costa, campione del mondo 2013 (nonché tre volte vincitore del Tour de Suisse) e dal 18enne spagnolo Juan Ayuso, uno tra i maggiori talenti in circolazione. Filippo Ganna e Gianni Moscon, portacolori dell’Ineos Grenadiers saranno loro ben accreditati interlocutori.

Il programma della giornata del 27 giugno prevede dalle 9.40 la presentazione delle squadre sul lungolago di Lugano di fronte a piazza Luini, alle 10.50 l’incolonnamento dei corridori e alle 11 la partenza, con arrivo previsto verso le 15.30. Per tutto il giorno in piazza Luini ci saranno momenti di intrattenimento e un maxischermo. Sul percorso di gara saranno schierati 200 addetti alla sicurezza.