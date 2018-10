Il sindaco Landriscina: «Paratie finite entro il termine del mio mandato»

Paratie antiesondazione: lunedì prossimo Regione Lombardia presenta il progetto di completamento dell’eterna opera incompiuta della città di Como.

Il sindaco Mario Landriscina, ieri in diretta su Etv, ha detto di avere «l’ambizione di concludere il cantiere entro il mandato».

«Non vorrei che questo sembrasse uno spot elettorale – ha sottolineato il primo cittadino – visto che non ho mai vissuto din queste cose. Ho il desiderio di chiudere presto la questione paratie perché questa è una storia che sta tormentando la città».

Landriscina si è soffermato sulla tempistica: «Sono ottimista – ha detto ancora – Sono certo che chi ha predisposto il piano di lavoro sia consapevole di questa esigenza».

Lunedì 8 ottobre, dunque il responso rispetto alle anticipazioni del sindaco. Sarà l’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori, a presentare ufficialmente il “Progetto per la difesa della città di Como dalle esondazioni del lago”, predisposto su incarico della giunta regionale da Infrastrutture Lombarde. L’assessore incontrerà prima le autorità locali, quindi la conferenza stampa alle 16 nella sede di Como di Regione Lombardia e la sera, alle 20.30, la presentazione in Biblioteca.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola giovedì 4 ottobre