In città 565 positivi dall’inizio della pandemia

I numeri del Covid-19 da inizio della crisi hanno toccato i 4.427 infettati complessivi in tutta la provincia lariana, con il ruolo di guida che spetta ovviamente alla città di Como con 565 positivi, al 14esimo posto assoluto in Lombardia dopo aver scavalcato Crema.

Cantù rimane ferma a 422 cittadini positivi, Erba a 279, poi Albese con Cassano 202, Mariano Comense 141, Centro Valle Intelvi 108 e Arosio 104.

Tutti gli altri comuni sono sotto la quota cento come numero complessivo di positivi dall’inizio della pandemia.