Lombardia, grandi firme nel nome di Gimondi. Presentata a Bergamo la gara del 12 ottobre

Un Giro di Lombardia che ritrova il suo percorso tradizionale – partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 243 chilometri – e i grandi nomi del ciclismo nell’edizione che sarà dedicata al compianto Felice Gimondi.

Appuntamento a sabato 12 ottobre per la classica-monumento che vivrà il suo epilogo in piazza Cavour dopo i passaggi da Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e Valfresca.

Fin da ora c’è un poker di favoriti per la conquista del successo e per ereditare dal francese Thibaut Pinot (che non sarà al via) il trofeo destinato al vincitore: i nomi più gettonati sono quelli di Vincenzo Nibali (primo nel 2015 e nel 2017), Alejandro Valverde (campione del mondo 2018), Egan Bernal (vincitore del Tour 2019) e il francese Julian Alaphilippe.

Questa mattina a Bergamo la presentazione ufficiale della gara, con Mauro Vegni, direttore ciclismo di Rcs Sport, la società organizzatrice della corsa, e gli assessori allo sport di Bergamo e Como, Loredana Poli e Marco Galli. Presente la figlia di Felice Gimondi, Norma, e Paolo Frigerio, che con l’associazione CentoCantù coordina l’organizzazione locale, che invece nella città orobica è affidata alla Promoeventisport di Giovanni Bettineschi.

La corsa, alla sua edizione 113, come detto sarà dedicata a Felice Gimondi, scomparso lo scorso 16 agosto. Nel rispetto del suo carattere schivo e lontano dai riflettori e in accordo con la famiglia, non sono stati previsti eventi commemorativi. Ma la sua immagine stilizzata campeggia sul manifesto della gara e un ricordo sarà sulla maglia consegnata al vincitore.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola martedì 17 settembre