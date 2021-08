Maltempo, il ministro della Difesa Guerini nel Comasco

Maltempo nel Comasco, oggi in città e poi nei luoghi alluvionati è arrivato in visita il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd).

L’esponente del governo Draghi, dopo aver fatto tappa in Prefettura per un saluto istituzionale, si è recato prima a Blevio per poi spostarsi sull’altra sponda del Lago di Como, a Cernobbio e Laglio, tra i luoghi più colpiti e devastati dalla furia del maltempo.

«C’è la volontà di confermare lo stato di emergenza – ha detto il ministro Guerini a Laglio osservando gli effetti devastanti del nubifragio – Ne discuteremo in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Ci siamo resi conto dell’urgenza del territorio».

E mentre proseguono i lavori, il ministro, accompagnato dal sindaco di Laglio Roberto Pozzi, dal consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo e dal presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, ha voluto innanzitutto ringraziare tutti coloro i quali si sono da subito attivati per «quella che è stata la prima fase di emergenza. Adesso il Governo, insieme alla Regione, farà la propria parte. E siamo qui proprio per questo motivo. Appena verrà conclusa la fase di ricognizione dei danni, il tutto passerà in Consiglio dei ministri. Si deve fare in fretta». Anche perché ora il lavoro da fare è «in prospettiva. Ci sono infatti alcuni comuni piccoli che devono poter contare subito sugli aiuti. Adesso sarà decisivo lavorare tutti di concerto», conclude il ministro Guerini