Marson: «In campo con carattere e determinazione»

Il conto alla rovescia è scattato. Sabato prossimo la Briantea84 scende in campo nelle Marche per affrontare gara 1 della finale scudetto 2021 di basket in carrozzina. La partita è prevista a Porto Potenza Picena (Macerata), alle ore 12. Le successive due sfide saranno in Brianza, a Meda, sabato 17 aprile, sempre alle 12, e il 24 alle 11.30.

Alla vigilia il presidente dei canturini, Alfredo Marson, suona la carica.

«Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. Per tutti il lavoro svolto fin qui e per la passione che mettiamo in ogni cosa che facciamo – dice il massimo dirigente – Entriamo nel momento clou della nostra stagione, consapevoli di quello che siamo».

«Ora è come se fosse una nuova pagina, tutta da scrivere – aggiunge Marson, nella foto – Sicuri di quello che è stato fatto, con la determinazione e il carattere da mettere in campo che sempre ci hanno contraddistinto. Un messaggio anche ai tifosi: nonostante la distanza, continuate a seguirci e a supportarci come avete fatto magnificamente fino a oggi».