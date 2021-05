Migliorano ancora i dati della pandemia nel Comasco, calano i ricoverati negli ospedali

Scende ancora la curva del contagio. Come pure scendono i ricoverati negli ospedali e le chiamate al 118 per problemi respiratori. L’andamento in provincia di Como, pur rimanendo la nostra la peggiore della Lombardia, rimane positivo con tutti i parametri in discesa. A partire dai ricoveri negli ospedali dell’Asst Lariana che questa mattina erano sotto quota 200 (187) quando solo poche settimane fa eravamo abbondantemente sopra i 300. Calano le chiamate al 118 (appena 53 l’8 maggio, ultima data disponibile) e calano anche le presenza al pronto soccorso per Covid. Il conteggio delle vittime oggi è però salito ancora a 2233 (+1) mentre i nuovi positivi sono stati 22.