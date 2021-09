Miss Italia, la comasca Federica Nania alle fasi nazionali

Al Golf Club Franciacorta (Brescia) sono state elette due delle 10 pre-finaliste nazionali del tour Miss Italia Lombardia. Trenta ragazze provenienti da tutta la Lombardia si sono contese i titoli regionali in palio nella serata: Miss Be Much Lombardia è stata eletta Federica Nania, 23 anni, di Como e Miss Sorriso Lombardia Letizia Bernardelli di Mantova (nella foto).

Salgono quindi a cinque il numero dei titoli fino ad ora assegnati, Federica e Letizia infatti si aggiungono a comporre la squadra lombarda insieme a Miss Bella Dei Laghi Beatrice Farina di Gorlago (Bergamo), Miss Miluna Lombardia Francesca Mamè di Senago (Milano), e Miss Cinema Lombardia, Seyla Zanon di Cornaredo (Milano).