Miss Italia: le comasche Iryna Nicoli e Martina Pagani ammesse alla finale del concorso

Le comasche Iryna Nicoli (a destra nella foto) e Martina Pagani in finale a Miss Italia. Sono state infatti annunciate ufficialmente le 80 ragazze che si contenderanno il titolo 2019, nella diretta televisiva che sarà condotta da Alessandro Greco, in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre su Rai 1. Nel pomeriggio di oggi le 80 ragazze scelte per la finale, comprese le due lariane, saranno impegnate sulla passerella della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sulla quale sfileranno insieme alla patron del concorso Patrizia Mirigliani.

Iryna Nicoli, Miss Miluna Lombardia, 20 anni, alta 176 centimetri, di Alta Valle Intelvi, studia economia all’università svizzera, suona il sassofono da quando aveva 7 anni e il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda; sarà in gara con il numero 52. Martina Pagani, Miss Sorriso Lombardia, 21 anni, 178 centimetri, di Beregazzo con Figliaro, studentessa universitaria, lavora nell’azienda di famiglia e nel tempo libero lavora come modella: gareggerà con il numero 39.