Montoli tricolore Juniores di ciclismo, il Club Canturino festeggia

«Una soddisfazione immensa per Andrea e per tutta la nostra società». Paolo Frigerio, presidente del Club Ciclistico Canturino non nasconde la sua gioia. Oggi, infatti, con la maglia della Lombardia, Andrea Montoli – tesserato per la società brianzola – ha conquistato il titolo di campione italiano della categoria Juniores di ciclismo. A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, Montoli ha mantenuto il pronostico. Alla viglia della corsa era infatti considerato uno dei favoriti. Per il Canturino, poi, una ulteriore soddisfazione, con l’ottavo posto di Alessandro Motta.

Montoli si è imposto dopo una fuga iniziata nel settimo dei nove giri di gara previsti.

