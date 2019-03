Museo del Ghisallo: giovedì l’inaugurazione del busto dedicato a Fiorenzo Magni

Doppio appuntamento, la prossima settimana, per la presentazione degli eventi legati alla stagione 2019 del Museo del Ciclismo Ghisallo. Il primo è fissato per mercoledì mattina alla sede della Regione Lombardia; il giorno successivo, sul Colle di Magreglio, ci sarà il vernissage della mostra “Veni, vidi, bici”, cui seguirà l’inaugurazione del busto dedicato a Fiorenzo Magni (scomparso nel 2012), posto all’ingresso del museo. Lo stesso Magni (nella foto), infatti, fu l’uomo che più di tutti si mosse per la creazione della struttura che raccoglie i cimeli del mondo del pedale. Un Museo del Ciclismo che ha previsto molte iniziative, anche in vista del passaggio del Giro d’Italia. La tappa che il 26 maggio si concluderà a Como, prima del suo epilogo in centro città transiterà proprio dal Colle del Ghisallo.