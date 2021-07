Nel Comasco 15 nuovi casi, cala la percentuale dei tamponi positivi

Tasso si positività allo 0,8%, in discesa rispetto a ieri quando era a 1. A fronte di 29.313 tamponi effettuati, sono 241 i nuovi positivi oggi in Lombardia di cui 15, il dato torna in doppia cifra, nel Comasco.

E’ questo in sintesi il report odierno dei contagi Covid diffuso dalla Regione.

Nelle terapie intensive si trovano 35 persone, una in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti si trovano 131 pazienti (3 in più nelle ultime 24 ore).

Al drammatico conto delle vittime si aggiungono altri due decessi portando il totale, da inizio pandemia a

33.802.

I dati suddivisi per province vedono il Milanese sfiorare i 100 nuovi positivi (sono 98 per la precisione), 24 i contagi registrati oggi a Monza e Brianza. 15 – come detto – nel Comasco e nel Mantovano. 12 sia a Bergamo che a Brescia. Sono 14 i casi in provincia di Varese e altrettanti in quella di Lodi. Sotto i 10 soltanto Cremona, Pavia, Lecco e Sondrio.