Note classiche in Ticino

Il 27 maggio ore 20.00 nella Hall del LAC di piazza Luini a Lugano, si terrà un concerto-conferenza che rientra nella cornice delle manifestazioni celebrative del 50° anniversario dell’introduzione del suffragio femminile in Svizzera.

“Donne nel mondo della musica, passato e presente” – organizzato e promosso dal Circolo degli Amici di Ticino Musica – vedrà alternarsi sul palcoscenico, accanto alla relatrice Alessandra Jermini, figure femminili del mondo della musica d’oggi a confronto con compositrici e strumentiste del passato.

Il mondo musicale femminile del passato sarà rappresentato da Fanny Mendelssohn (1805 – 1847), pianista e compositrice tedesca, sorella del più blasonato Felix, ed Henriette Renié (1875 – 1956), arpista e compositrice francese. L’esecuzione di alcune opere di queste due autrici sarà a cura delle ticinesi Maria Adele Zampa (pianoforte) ed Elisa Netzer (arpa). A fare da contraltare quale esponente della contemporaneità sarà Michèle Rusconi, compositrice svizzera della quale verrà eseguito un brano per piccolo organico da camera.

Il 30 maggio alle 11 sempre nella Hall del LAC, ad esibirsi per i concerti pre-festival di Ticino Musica sarà il Quartetto Noûs, affermato quartetto d’archi della scena italiana ed europea, composto da Tiziano Baviera e Alberto Franchin al violino, Sara Dambruoso alla viola e Tommaso Tesini al violoncello. Il Quartetto Noûs, formatosi nell’ambito del Conservatorio della Svizzera italiana, ha festeggiato quest’anno i suoi primi 10 anni di carriera e proporrà un programma con musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Felix Mendelssohn Bartholdy. La scelta di questi autori, noti al grande pubblico – in particolar modo Puccini e Verdi – quali compositori di musica operistica, risponde ad un preciso intento da parte di Ticino Musica: pur dovendo rinunciare, in ottemperanza alle norme di prevenzione anti-Covid19, al tradizionale Gala dei Cantanti di presentazione degli interpreti dell’Opera studio, la direzione del Festival ha voluto ugualmente mantenere vivo il “filo rosso” che lega la manifestazione ticinese all’opera lirica. Eventi a ingresso gratuito