Nuccio Ordine elogia il comasco Plinio il Vecchio

Prestigiosa firma culturale del “Corriere della Sera”, ordinario di Letteratura italiana all’Università della Calabria, Nuccio Ordine ha pubblicato da “La nave di Teseo” una raccolta di saggi che invita ad amare i classici, Gli uomini non sono isole. Il titolo è tratto da un passo del poeta inglese John Donne e invita a percorrere gli scaffali di una biblioteca ideale in cui trovare mappe per la decifrazione del mondo e di noi stessi e per vivere in un presente più solidale e meno egoista. Tra le tante fonti classiche, lo studioso cita il comasco Plinio il Vecchio, faro enciclopedico della latinità con la sua Naturalis historia. Il passo riferito è quello che illustra il mitico “albero del balsamo”, simbolo di altruismo e fedeltà agli altri perché se inciso dona liberamente agli altri la propria linfa vitale.