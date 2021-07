Nuovo appello dell’Avis comasca: “Servono donatori”

Nuovo appello dell’Avis provinciale comasca con sede in città, in via Fornace, per le donazioni di sangue ed emoderivati nel periodo estivo. «La pandemia mondiale e l’avvicinarsi delle vacanze estive hanno portato ad una drastica diminuzione delle scorte di sangue negli ospedali – si legge in un appello agli iscritti – per cui ancora una volta vi chiediamo cortesemente di presentarvi alle convocazioni per le donazioni e, nel caso di impedimento, di avvisare quanto prima la segreteria (031.303237)». Intanto l’Avis regionale ha lanciato la campagna estiva “Giallo come il sole. Rosso come il cuore” in collaborazione con Regione Lombardia. Una campagna pensata per ricordare che la donazione di sangue ed emoderivati è di particolare importanza anche durante l’estate «Trasfusioni, interventi ed emergenze mediche non vanno in vacanza e la richiesta di sangue ed emoderivati è altissima», spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis regionale Lombardia.