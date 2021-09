Nuovo scivolone del Como: al Sinigaglia vittoria del Frosinone

Dopo quella con l’Ascoli, una nuova sconfitta per il Como, che oggi allo stadio Sinigaglia è stato superato per 2-0 dal Frosinone nell’anticipo del quarto turno del campionato di serie B. Le reti degli ospiti sono state di Luca Garritano al 15′ e di Marco Rhoden al 15′ del primo tempo. Nella prima circostanza Garritano è riuscito a divincolarsi in mezzo a tre azzurri, nella seconda gli ospiti hanno sfruttato in dribbling sbagliato del portiere lariano Stefano Gori, che ha di fatto favorito la seconda realizzazione dei gialloblù.

Prestazione deludente dei lariani, che almeno con l’Ascoli avevano avuto una lunga serie di occasioni, mentre in questa circostanza la formazione allenata dal campione del mondo Fabio Grosso raramente è stata impensierita dal padroni di casa.

Il Como rimane fermo a quota due punti in classifica, frutto dei pareggi esterni di inizio stagione a Crotone e a Lecce. Martedì sera nuova trasferta in Calabria, sul campo del Cosenza.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola sabato 18 settembre