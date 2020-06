Oltre un chilo di coca nell’auto: fermato in A9 all’altezza di Fino Mornasco

Risultava residente a Giffone, piccolo comune della parte montuosa della provincia di Reggio Calabria. Il domicilio era in Svizzera. A bordo di una Fiat Stilo stava percorrendo l’autostrada A9 in direzione del Canton Ticino.

All’altezza di Fino Mornasco, è stato però fermato per un controllo di routine da parte degli uomini della polizia di frontiera. Una delle tante verifiche che vengono effettuate in questi giorni di emergenza sanitaria in seguito alla diffusione del Covid-19. Il comportamento dell’uomo alla guida, un 27enne, è però parso subito sospetto, soprattutto per l’evidente nervosismo. Gli agenti hanno deciso di proseguire il controllo negli uffici di Ponte Chiasso, con il supporto anche dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Uno scrupolo investigativo che si è rivelato azzeccato, visto che all’interno dell’auto – nascosto in una apposita intercapedine – è stato recuperato un involucro di forma rettangolare che è stato esaminato. I test hanno permesso di appurare che all’interno dello stesso erano stati nascosti un chilo e 200 grammi di cocaina.

La droga è stata posta sotto sequestro, come pure i contanti che il 27enne aveva, ovvero 850 euro e 510 franchi svizzeri. L’autovettura è stata confiscata e anche i telefoni cellulari del giovane sono stati sequestrati dagli inquirenti che ora cercheranno di ricostruire la provenienza e la destinazione dell’ingente quantitativo di cocaina. L’ipotesi di reato a carico del 27enne di origine calabrese è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato tradotto in carcere al Bassone di Albate in attesa di essere interrogato del giudice delle indagini preliminari. L’arresto risale a giovedì.