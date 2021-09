Paralimpiadi di Tokyo, quinto posto per Cecchetto

Ha esordito con un quinto posto il comasco Paolo Cecchetto, nella foto, in gara nella categoria H3 alle Paralimpiadi di Tokyo. L’azzurro – già medaglia d’oro a Rio de Janeiro 2016 nell’handbike e vincitore di una serie di titoli mondiali della specialità – è giunto al traguardo col tempo di 44’03”16 nella gara vinta dall’austriaco Walter Ablinger.

Il risultato del comasco è arrivato quando in Italia era notte fonda, tra lunedì e martedì, una notte trionfale per la Nazionale di paraciclismo, che ha conquistato quattro medaglie d’argento con Luca Mazzone (nella specialità H2), Fabrizio Cornegliani (H1), Francesca Porcellato (H1-H3) e Giorgio Farroni (T1).

Da segnalare anche i risultati ottenuti, sempre nella prima notte di gare, da Pierpaolo Addesi, corridore nato a Mariano Comense ma da tempo trasferitosi in Abruzzo, giunto al nono posto nella prova della categoria C5, vinta dall’olandese Daniel Abraham Gebru. Tra i primi 10 nella categoria C3 anche Fabio Anobile, canturino d’adozione: nona piazza per il neo campione del mondo nella prova vinta dal britannico Benjamin Watson in 35’00”82.