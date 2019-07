Paratie, i costi sono saliti ancora. Progetto verificato, non pubblicato

Il bando c’è, anche se al momento non si vede. Il conto è salito. Fine lavori prevista nell’aprile 2022.

Il progetto esecutivo delle paratie di Como è stato «verificato» e oggi pomeriggio è partita la richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su quella italiana. Chi si aspettava però di leggere già ieri tutta la documentazione in materia, sulla piattaforma Sintel, con tutti i bandi di Regione Lombardia, è rimasto però deluso.

Al momento ci si deve accontentare di una sintesi diffusa dall’assessore agli Enti Locali e Montagna, Massimo Sertori.

Nella nota, Sertori spiega come la verifica della società di validazione incaricata da Infrastrutture Lombarde sia avvenuta già il 29 giugno. E che «alle ore 14.39» sono partite le richieste di pubblicazione del bando di gara del Progetto di “Completamento delle opere di difesa della Città di Como dalle esondazioni del Lago nel comparto Piazza Cavour – Lungolago Trento e Trieste”.

«Ora ci vorrà qualche giorno – ammette Massimo Sertori – per tutte le pubblicazioni ufficiali. La gara è a livello europeo ed i tempi saranno quelli previsti per legge».

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola mercoledì 3 luglio