Pasquetta, gite culturali con il Fai tra arte e natura Pic-nic, visite guidate e caccia alle uova di cioccolato

Per la gita di Pasquetta fuori porta i Beni del Fai sono ormai una consuetudine. Splendidi luoghi di arte e natura, propongono pic-nic, giochi per grandi e piccoli, visite guidate, passeggiate, caccia alle uova di cioccolato e molto altro.

Villa Fogazzaro Roi, a Oria Valsolda, lunedì 22 aprile propone relax tra natura e cultura nel giardino affacciato sul Lago di Lugano. Oltre al tradizionale pic-nic con specialità del territorio, sarà possibile partecipare a visite guidate accompagnate dalla lettura di pagine da Piccolo mondo antico, il celebre romanzo di Antonio Fogazzaro qui ambientato (visite dalle 11 alle 16.30; info: 335 7275054; faifogazzaro@fondoambiente.it).

Il Monastero di Torba a Gornate Olona (Va) sarà aperto il 22 e 25 aprile. Il grande prato sotto la torre è ideale per un pic-nic. Alle ore 14.30, prenderà avvio una passeggiata lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume Olona. Alle 11 e alle 15 saranno organizzati giochi a squadre all’aria aperta (info: 0331.820301 – 328.8377206).

La Palazzina Appiani all’Arena Civica di Milano per il Lunedì dell’Angelo, dalle 12 alle 15, propone un open air sul loggiato con il tradizionale pic-nic di Pasquetta. L’accesso è fino a esaurimento posti (tel. 347 1552920 – faiappiani@fondoambiente.it).

A Villa e Collezione Panza di Varese il 22 aprile, laboratori creativi per bambini esploreranno i linguaggi dell’arte contemporanea (info: 0332 283960 – faibiumo@fondoambiente.it). Infine, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno sarà aperta il 22 e 25 aprile. Per il giorno di Pasquetta in previsione una caccia al tesoro botanica alla scoperta della collezione di centinaia di varietà di rose antiche (info: 0332 624136 – faibozzolo@fondoambiente.it).